У Саши Гозиас есть стиралка и посудомойка, а она все жалуется на трудные будни матери

Вадим Карасев

«Хватит ныть, Гозиас!». «Че ты там устала, Гозиас!». «Постыдись, Гозиас, у других сложнее!». Если заменить мою фамилию на слово «мать», то себя в этом половина всех присутствующих узнает. Но есть самое дебильное, от чего меня прям выносит на сто процентов. Аж тошнит и крутит. Наверное, уже догадались.«У вас стиралки есть, посудомойки есть, а вы всё ноете. Вот раньше...». Что раньше? Ну что? Давайте теперь от всего откажемся, чтобы вообще с ума сойти к чертовой матери. Причем здесь все это? Причем здесь мое эмоциональное выгорание и стиральная машинка? Вы реально думаете, что бытовой комфорт - это все, что нужно для счастья?Давайте так. Все мы разные. И если кому-то этого достаточно для счастья, то поздравляю. Просто не понимаю, почему мне должно быть этого достаточно. Я стараюсь не только выкормить и выкупать своих детей, но еще и что-то в их головы положить. Воспитание - это труд, и я вкладываюсь по полной.Меня поражает, как шаблонно люди мыслят. Всем должно быть одинаково легко или одинаково трудно. Вот тебе молокоотсос, вот тебе хорошие памперсы, и все, не ной. Наши мамы не ныли и ты не ной. При этом между нами с нашими мамами разница поколений. Им психологическое здоровье, как правило, было не так важно, как нам сейчас. Тогда это вообще не было так развито.А сегодня важно не свихнуться и иметь внутри гармонию. И я стараюсь это делать, периодически эмоционально выгорая, но выдерживая это и идя дальше. Я вам рекомендую отвлечься от посудомойки и обратить внимание на себя. Вам действительно так легко живется со всеми гаджетами, и больше ничего не надо? Задумайтесь.