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Ubisoft выпустила онлайн-режим на ПК Watch Dogs Legion Online весом 14.4 Гб

Ubisoft недавно объявила о выпуске нового патча Watch Dogs Legion Online. Многопользовательский режим в ней был отложен из-за наличия определенных проблем в игре. Новый патч 3.22 был выпущен только для ПК, его вес, как стало известно, составляет 14,4 ГБ. В будущих обновлениях разработчики хотят также добавить кросс-платформенную поддержку для сетевого режима игры.

Обновление 3.22 содержит теперь многочисленные исправления известных ошибок, как системных, так и различных игровых. С полным списком игрового обновления можно будет ознакомиться на официальном сайте компании. Обновление сейчас также вернет несколько отсутствующих до этого масок в игру. Разработчики объявили о том, что первая тактическая операция будет выходить на всех платформах уже на следующей неделе.

Сообщение Ubisoft выпустила онлайн-режим на ПК Watch Dogs Legion Online весом 14.4 Гб появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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