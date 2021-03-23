Учитель биологии Губернаторского лицея № 101 представит Ульяновскую область на конкурсе «Учитель года России – 2021»

Лидия Мартынова

Учитель биологии Губернаторского лицея № 101 при Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова Алексей Соколов представит Ульяновскую область на конкурсе «Учитель года России –2021», сообщает Министерство просвещения и воспитания региона.

Региональный этап конкурса «Учитель года» прошел с 15 по 19 марта и включал в себя три тура: «Учитель-профи», «Учитель-мастер» «Учитель-лидер».

Победитель представит регион на всероссийском этапе, а также получит денежное поощрение.