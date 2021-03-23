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Учитель биологии Губернаторского лицея № 101 представит Ульяновскую область на конкурсе «Учитель года России – 2021»

Учитель биологии Губернаторского лицея № 101 представит Ульяновскую область на конкурсе «Учитель года России – 2021»

Учитель биологии Губернаторского лицея № 101 при Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова Алексей Соколов представит Ульяновскую область на конкурсе «Учитель года России –2021», сообщает Министерство просвещения и воспитания региона.

Региональный этап конкурса «Учитель года» прошел с 15 по 19 марта и включал в себя три тура:  «Учитель-профи»,  «Учитель-мастер»   «Учитель-лидер».  

Победитель представит регион на всероссийском этапе, а также получит денежное поощрение.

Общество

По материалам: edu.ru
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