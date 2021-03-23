«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды

Алексей Вольцев

24 марта в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» в прямой эфир выйдет очередной выпуск еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этого выпуска – «Учитель будущего: инструкция по сбору успешной команды».

В эфире – представители команд, победивших на недавно завершившемся в Санкт-Петербурге конкурсе «Учитель будущего», который проводился президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Минпросвещения России. Какой опыт могут позаимствовать коллеги у лидеров? В чем секрет формирования успешной педагогической команды? Где можно посмотреть материалы конкурса? Какие практики можно применить сейчас?

Об этом и о том, какой новый опыт привезли из Северной столицы команды учителей в свои школы, пойдет разговор в эфире «Образовательной среды».

Гости программы:

– Андрей Лукутин, заместитель начальника Управления по развитию дополнительного профессионального образования Академии Минпросвещения России, эксперт конкурса;

– Дмитрий Быстров, победитель конкурса «Учитель будущего», завуч по учебно-воспитательной работе Нижнешибряйского филиала Моисеево-Алабушской школы Уваровского района Тамбовской области;

– Алексей Волков, победитель конкурса «Учитель будущего», заместитель директора гимназии № 12 г. Липецка;

– Мария Владыкина, победитель конкурса «Учитель будущего», учитель информатики школы Иннополис, г. Иннополис, Республика Татарстан.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах.