Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние «Инженерные каникулы»

В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние «Инженерные каникулы»

В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние «Инженерные каникулы»

В брянском детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России начались весенние «Инженерные каникулы», сообщает сетевое издание «Брянская губерния».

Первое мероприятие «Лес чудес» прошло 21 марта, в Международный день лесов. Эксперты в сфере экологии обсудили с ребятами остро стоящие проблемы в данной области и попытались найти пути их решения.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки «Спутником V»
Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние «Инженерные каникулы»
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Юлианна Караулова ждет ребенка
Юлианна Караулова ждет ребенка
Курорты Приморья
Курорты Приморья
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не готовы к компромату…
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что связывает, это дочь»
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу две «скорые»
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы
В Обнинске до 15 ноября откроют детский технопарк «Кванториум»
Во Владивостоке регистрация на «Инженерные каникулы» в «Кванториуме» продлится до 31 июля
В детском технопарке «Кванториум» Курской области стартовали «Инженерные каникулы»