Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В центре «Сириус. Кузбасс» стартовали тематические смены

В центре «Сириус. Кузбасс» стартовали тематические смены

В региональном центре по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» стартовали очные интенсив-смены «Театральное творчество» и «Методы исследований в медицине и биологии». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

С будущими актерами занимаются педагоги Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона: ребята знакомятся с основами режиссуры, обсуждают спектакли, а на итоговом занятии они продемонстрируют собственные творческие способности.

Участниками образовательной смены «Методы исследований в медицине и биологии» станут 16 человек. Вместе с педагогами из Кемеровского государственного медицинского университета они будут изучать физику и химию, осваивать современное оборудование и учиться применять полученную информацию в различных ситуациях.

 

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ
В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в больницу
В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в
В МВД раскрыли подробности сдачи на права по новому регламенту
В МВД раскрыли подробности сдачи на права по новому регламенту
Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продукт
Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера
Дорого! Сколько зарабатывают на рекламе Милохин и Моргенштерн?
Дорого! Сколько зарабатывают на рекламе Милохин и Моргенштерн?
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
Киркоров оспорил запрет на въезд в Литву
Киркоров оспорил запрет на въезд в Литву
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай поженимся!»
Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

В образовательном центре «Сириус» проходит Уральская проектная смена
В Кузбассе для юных шахматистов стартовала профильная смена
В Республике Татарстан стартовали лагерные смены юнармейцев
В «Орлёнке» проходит программа «Детский пресс-отряд»