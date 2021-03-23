В центре «Сириус. Кузбасс» стартовали тематические смены

Лидия Мартынова

В региональном центре по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» стартовали очные интенсив-смены «Театральное творчество» и «Методы исследований в медицине и биологии». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

С будущими актерами занимаются педагоги Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона: ребята знакомятся с основами режиссуры, обсуждают спектакли, а на итоговом занятии они продемонстрируют собственные творческие способности.

Участниками образовательной смены «Методы исследований в медицине и биологии» станут 16 человек. Вместе с педагогами из Кемеровского государственного медицинского университета они будут изучать физику и химию, осваивать современное оборудование и учиться применять полученную информацию в различных ситуациях.