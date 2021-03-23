В чем правда? Ксения Собчак в центре скандала из-за интервью со скопинским маньяком

Анастасия Иванова

Интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым всего за сутки набрало более полутора миллионов просмотров. Как и следовало ожидать, реакция общественности на увиденное оказалась неоднозначной.

Споры по поводу моральной стороны выпада Ксении Собчак возникли задолго до выпуска интервью. Журналисты по своим каналам узнали, что ведущая приезжала в гости к скопинскому маньяку и якобы даже заплатила ему гонорар за откровения. Сама Ксения называла разговор с Виктором Моховым профессиональной удачей и вовсю отбивалась от обвинений в свой адрес.

И вот 22 марта видео вышло на YouTube-канале Собчак. Посмотревшие его зрители сделали сразу несколько выводов. Во-первых, Мохов ничуть не перевоспитался. Во-вторых, преступник наслаждается всеобщим вниманием, прикованным к его персоне.

«Зачем брать интервью у этого человека? Вы делаете звезду из того, кто заслуживает смерти»; «Отвратительный выпуск. Я нажала кнопку «пожаловаться», поскольку откровения таких людей никому не нужны»; «Вы же популяризируете то, что он делает! Сейчас какие-нибудь психи насмотрятся и тоже пойдут издеваться над девочками», — писали Собчак хейтеры.

Негативно о новой работе Ксении высказались не только ее подписчики, но и многие звезды. Так, например, Владимир Соловьев заявил, что телеведущая достигла дна, и ей уже некуда падать. «А что, у кого-то были сомнения? Гражданочка еще поучает всех тому, какой должна быть журналистика. А вопрос простой: Собчак платила этой мрази за интервью? Если да, то это уже не просто «исследование зла» гражданочкой, а монетизация преступления маньяком. То есть Мохов продает свое преступление, боль жертв, а Собчак с радостью покупает», — заявил Владимир Рудольфович.

Аналогичной позиции придерживается и певица Виктория Дайнеко. «Это герой времени?! Этот человек заслуживает внимания?! Это просто дно! Я из принципа этому — не побоюсь слова — уроду не буду посвящать и минуты времени, чтобы слышать его изречения», — поделилась эмоциями Виктория.

Владимир Жириновский и вовсе предложил на законодательном уровне запретить брать интервью у маньяков. Он также осудил Ксению за общение с преступником и популяризацию насилия в обществе.

Сама Собчак ответила на все обвинения в Instagram еще вчера. Ксения уверена, что познать природу зла без погружения в этот темный мир невозможно. «Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что. Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете. Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него — это какая-то форма комплимента. Мол, если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера», — рассказала Собчак.

На сторону телеведущей встал ее супруг Константин Богомолов. Он признался, что гордится женой и тем, какой фильм она сделала. «Нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла. Ненависть эта картина вызывает не этим, а тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику», — уверен Богомолов.

Споры по поводу скандального интервью не утихают до сих пор. В YouTube на видео уже стоит более 30 тысяч дизлайков. При этом на сторону Ксении встали многие звезды и обычные граждане, считающие, что замалчивать трагедии и преступления нельзя.