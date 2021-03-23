В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

Влада Некрасова

Два ополченца погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии погибли два защитника республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказал представитель ведомства.

Он порекомендовал подразделениям украинских силовиков отказаться от выполнения "преступных" приказов командования.

Донбассе за минувшие сутки, в понедельник в результате снайперского огня в поселке Александровка на западной окраине Донецка погиб мужчина. По данным МИД ДНР, это первая жертва среди мирных жителей с конца июля прошлого года, когда в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.