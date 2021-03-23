Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков
Два ополченца погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии погибли два защитника республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказал представитель ведомства.

Он порекомендовал подразделениям украинских силовиков отказаться от выполнения "преступных" приказов командования.

Донбассе за минувшие сутки, в понедельник в результате снайперского огня в поселке Александровка на западной окраине Донецка погиб мужчина. По данным МИД ДНР, это первая жертва среди мирных жителей с конца июля прошлого года, когда в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков
В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны
Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства
Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства
Лера Кудрявцева ночью пережила предынфарктное состояние
Лера Кудрявцева ночью пережила предынфарктное состояние
АвтоВАЗ представил новую мультимедийную систему EnjoY Pro с интеллектом
АвтоВАЗ представил новую мультимедийную систему EnjoY Pro с
Шойгу в телефонном разговоре обсудил с главой Минобороны Армении военное сотрудничество
Шойгу в телефонном разговоре обсудил с главой Минобороны Армении
В Сарапуле расследуют убийство 11-летней девочки
В Сарапуле расследуют убийство 11-летней девочки
NGS.RU: В Новосибирске врачи пересадили органы одного донора четырем пациентам
NGS.RU: В Новосибирске врачи пересадили органы одного донора четырем
Букмекеры назвали имя возможного победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали имя возможного победителя Евровидения-2021
США раскрыли условия для работы с Россией
США раскрыли условия для работы с Россией
Бывшая помощница Байдена похвалила Путина и назвала его львом
Бывшая помощница Байдена похвалила Путина и назвала его львом
Российского посла вызвали в МИД Турции
Российского посла вызвали в МИД Турции
Рубли поменяют города
Рубли поменяют города

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
Мирный житель получил ранения из-за обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР
В ДНР в результате обстрела со стороны силовиков погиб мирный житель