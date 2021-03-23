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В "Газпроме" испугались перехода на российский софт

В "Газпроме" испугались перехода на российский софт

Переход на российское программное обеспечение грозит "Газпрому" серьезными финансовыми проблемами. Об этом глава компании Алексей Миллер проинформировал в письме премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК.

По оценке Миллера, если "Газпром" обяжут переходить на отечественный софт и оборудование до 2025 года, это обойдется компании более чем в 180 млрд рублей. Такие единовременные траты окажутся слишком большими для газового монополиста и негативно повлияют на финансовые показатели.

Миллер попросил Мишустина исключить из проекта указа "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" конкретные сроки перехода на российский софт и оборудование. Согласно документу, на российское ПО нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование — к началу 2025 года.

"Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома", — говорится в письме.

Как отмечается, письмо главы "Газпрома" находится на рассмотрении в Минцифры, которое участвовало в подготовке проекта президентского указа.

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По материалам: uposters.ru
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