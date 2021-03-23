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В Германии продлили карантин

В Германии продлили карантин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами регионов дальнейших шагов по ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, COVID-ограничения усилят в пасхальный период - с 1 по 5 апреля.

По словам канцлера ФРГ, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля, при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". На протяжении пяти дней будет действовать принцип "мы сидим дома".

Религиозные собрания на Пасху будут проводиться в режиме онлайн. Трансляция пресс-конференции велась на сайте правительства ФРГ.

В мире

По материалам: ria.ru
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