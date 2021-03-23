Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Германии рассказали о новой пандемии

В Германии рассказали о новой пандемииФото: Globallookpress.com

Премьер-министр федеральной земли Бавария (Германия) Маркус Зедер рассказал, что из-за мутаций коронавируса фактически возникает новая пандемия. Его цитирует RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Число инфицированных растет, оно растет каждый день. Нет возможности игнорировать это, нужно смотреть в глаза фактам: мы имеем третью волну, которая значительно опаснее, чем первая и вторая волны коронавируса... Многие уже недооценили нынешнюю ситуацию. Мы не должны позволить нетерпению стать нашей слабостью», — подчеркнул политик.

Зедер отметил, что многие также недооценивают распространение мутаций коронавируса, хотя они могут быть еще опаснее. По его мнению, ситуация с распространением инфекции в стране уже очень серьезная и станет еще серьезнее.

Политик также прокомментировал решение Берлина продлить карантин до 18 апреля. Глава Баварии отметил, что это хороший и необходимый шаг, и назвал эпидемиологические меры «пасхальным карантином» (католики отмечают Пасху с 1 по 5 апреля — прим. «Лента.ру»).

В Германии за год с начала пандемии коронавируса заразились более 2,6 миллиона человек. Более 75 тысяч заболевших умерли.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться его жертвой
В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о зафиксированных НЛО
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за веса
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия. Это не любовь»
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия.
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

Власти Берлина выступили за применение «Спутника V» в Германии
Глава минфина Баварии предлагает выслать из Германии сотни тысяч беженцев
Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса
Доктор Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса