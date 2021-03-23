В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о способе повысить россиянам социальные пособия. Его слова приводит URA.RU.

По мнению политика, чтобы пособия выросли, необходимо пересмотреть сумму прожиточного минимума до 31 тысячи рублей и минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50-60 тысяч рублей. Он заявил, что это простимулирует потребительский спрос, а значит и экономический рост в России.

Миронов подчеркнул, что целенаправленной политики по снижению бедности в стране нет, хотя власти уже задались такой целью. Политикам необходимо это изменить и разработать план действий, заключил он.

Ранее депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин раскрыл способ повысить пенсии всех россиян. По его словам, для этого необходимо ликвидировать «черный» и «серый» рынки труда. Он напомнил об исследовании академии о том, что каждый третий россиянин (33 процента) задействован в «сером» или «черном» рынке труда. Депутат подчеркнул, что из-за «черного» рынка труда бюджет ПФР ежегодно недополучает 2,5 триллиона рублей.