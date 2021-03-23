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В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться его жертвой

В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться его жертвойОксана ПушкинаФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Оксана Пушкина обеспокоились из-за желания скопинского маньяка Виктора Мохова «опять заняться» одной из своих жертв и попросила ФСИН и Генпрокуратуру проверить его высказывания. Об этом сообщает издание «Подъем» во вторник, 23 марта.

«Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей», — сказала она.

В обращении на имя генерального прокурора России Игоря Краснова Пушкина пишет о словах Мохова о намерении «помочь» зачать детей одной из его жертв. Она считает, что скопинский маньяк говорил о Елене Самохиной.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него.

После выхода из тюрьмы Мохов дал интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказал, что после освобождения из плена Самохина больше не становилась матерью. «От меня родила и больше не рожает. Наверное, надо опять мне заняться ею», — сказал он.

Россия

По материалам: lenta.ru
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