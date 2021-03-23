В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин предложил установить базовый оклад для учителей на уровне менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил на парламентских слушаниях КПРФ, посвященных проблемам образования, сообщает «Дума ТВ».

По его словам, средние ставки оплаты труда за 18 часов должны быть не ниже средней заработной платы по стране, а не по региону. Только это, уверен депутат, позволит уменьшить неравенство в оплате труда учителей.

Для преподавателей вузов Смолин считает необходимым утвердить среднюю ставку в два раза выше, чем средняя заработная плата по стране, а для специальных средних учебных заведений — в 1,5 раза выше. На сельских учителей коммунист предложил распространить социальные гарантии, как на госслужащих. То есть возможность выхода на досрочную пенсию, льготы на оплату ЖКХ и 25-процентную надбавку. Иначе уверен депутат, возникнет кадровый голод.

Ранее коллега Смолина по фракции Николай Коломейцев заявил, что официальный уровень бедности в стране занижен как минимум в два раза и в реальности составляет 40 процентов.

Между тем замглавы Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. Она объяснила, что ее размер составит 17-20 тысяч рублей, что даст «начально устойчивое финансовое обеспечение». Позднее чиновница заявила, что оговорилась, а речь шла об окладе.