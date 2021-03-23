Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян

В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиянФото: Паве Лисицын / РИА Новости

Чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) и, соответственно, повысить пенсии всех россиян, необходимо ликвидировать «черный» и «серый» рынки труда. Такой способ в беседе с Ura.ru раскрыл депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Так он прокомментировал инициативу ученых РАНХиГС увеличить страховые взносы в ПФР до 25 процентов к 2030 году (в настоящее время они составляют 22 процента от годового фонда заработной платы сотрудника). По мнению Шеина, такой план не будет эффективен.

Он напомнил об исследовании академии о том, что каждый третий россиянин (33 процента) задействован в «сером» или «черном» рынке труда. Депутат подчеркнул, что из-за «черного» рынка труда бюджет ПФР ежегодно недополучает 2,5 триллиона рублей.

«Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь "теневым" работникам, чтобы они обрели права?» — задался вопросом Шеин.

Ранее ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец назвала россиянам способ повысить пенсии без увеличения налогов. По ее мнению, этого можно добиться введением гибкой ставки страховых взносов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения провалившегося под лед киевлянина
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за

Еще по теме

В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
Пенсии в 2016 году: последние новости на сегодня, 2 июля
Депутаты хотят установить МРОТ в размере 40 процентов от средней зарплаты
Минфин РФ подтвердил повышение страховых взносов с 2019 года