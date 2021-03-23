Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

23 марта в игре Serious Sam 2 было выпущено обновление впервые за 5 лет, об этом сообщается на официальной странице игры в сервисе Steam.

По заверению самой игровой студии – эт отеперь конечная версия игры. Больше никаких обновлений в ней уже делаться не будет. Кроме исправления различных багов в Serious Sam 2 появились также новые уровни, навык спринта, а кроме того, двуручная пушка для главного героя и даже обновленный радар.

Создатели, как видно, поработали сейчас даже над мультиплеером. Сейчас в нем были улучшены в два раза текстуры, а также есть прогрейженный шрифт.

Разработчики значительно упростили моддинг в игре, теперь будет мододелам доступно намного больше параметров и различных переменных. Скорее всего, все фанатские карты будут выходить теперь горазде чаще.

Сообщение В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения провалившегося под лед киевлянина
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за

Еще по теме

Ubisoft выпустила онлайн-режим на ПК Watch Dogs Legion Online весом 14.4 Гб
Игру Pokemon GO ждет масштабное обновление
Для Pokemon Go вышло огромное обновление
В Dota 2 появился анонимный режим