В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

Алексей Вольцев

23 марта в игре Serious Sam 2 было выпущено обновление впервые за 5 лет, об этом сообщается на официальной странице игры в сервисе Steam.

По заверению самой игровой студии – эт отеперь конечная версия игры. Больше никаких обновлений в ней уже делаться не будет. Кроме исправления различных багов в Serious Sam 2 появились также новые уровни, навык спринта, а кроме того, двуручная пушка для главного героя и даже обновленный радар.

Создатели, как видно, поработали сейчас даже над мультиплеером. Сейчас в нем были улучшены в два раза текстуры, а также есть прогрейженный шрифт.

Разработчики значительно упростили моддинг в игре, теперь будет мододелам доступно намного больше параметров и различных переменных. Скорее всего, все фанатские карты будут выходить теперь горазде чаще.

Сообщение В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление появились сначала на Информационное агентство "SM News".