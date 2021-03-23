В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
"Спутник" - это фантастический препарат, это, безусловно, одна из лучших вакцин от COVID-19. Непосредственно перед нашей беседой я как раз обсуждал с коллегами вопрос о существующих вакцинах. Думаю, "Спутник" - это действительно лучший препарат, потому что он продемонстрировал эффективность, сопоставимую с вакциной Pfizer, но одновременно стоит намного меньше и его проще, гораздо проще хранить", - подчеркнул профессор.
"Тот факт, что Европа не хочет использовать российскую вакцину, объясняется геополитическими причинами. Но с медицинской точки зрения, это поразительная глупость. Нам следует немедленно закупить эту вакцину, потому что она хорошо действует и недорого стоит", - указал итальянский эксперт. Клеричи отметил, что заявление Бретона по поводу "Спутник V" с медицинской и научной точки зрения не выдерживает никакой критики и "лишено смысла".