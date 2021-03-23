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В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной

В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
Позиция Брюсселя, согласно которой странам ЕС не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", продиктована геополитическими мотивами, которые не выдерживают критики с медицинской и научной точки зрения, заявил во вторник РИА Новости известный итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici).

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.


"Спутник" - это фантастический препарат, это, безусловно, одна из лучших вакцин от COVID-19. Непосредственно перед нашей беседой я как раз обсуждал с коллегами вопрос о существующих вакцинах. Думаю, "Спутник" - это действительно лучший препарат, потому что он продемонстрировал эффективность, сопоставимую с вакциной Pfizer, но одновременно стоит намного меньше и его проще, гораздо проще хранить", - подчеркнул профессор.

"Тот факт, что Европа не хочет использовать российскую вакцину, объясняется геополитическими причинами. Но с медицинской точки зрения, это поразительная глупость. Нам следует немедленно закупить эту вакцину, потому что она хорошо действует и недорого стоит", - указал итальянский эксперт. Клеричи отметил, что заявление Бретона по поводу "Спутник V" с медицинской и научной точки зрения не выдерживает никакой критики и "лишено смысла".

В мире

По материалам: ria.ru
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