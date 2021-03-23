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В Италии опровергли утверждение ЕК о ненужности «Спутника V»

В Италии опровергли утверждение ЕК о ненужности «Спутника V»Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Глава здравоохранения центрального региона Италии, административной области Лацио Алессио Д'Амато опроверг утверждение еврокомиссара (ЕК) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о ненужности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Европе нужно много эффективных вакцин, так как вакцинация не ограничится несколькими месяцами. Д'Амато добавил, что следует организовать производство вакцин, включая «Спутника V», в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии.

«Нам нужно 12 миллиардов доз во всем мире <...> Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок», — подчеркнул он.

Д'Амато отметил, что в вопросах вакцинации требуется «глобальное видение». Он заявил, что необходимо обеспечить препаратами от коронавируса весь мир, чтобы истребить инфекцию. «Если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится», — сказал он.

Ранее Бретон заявил, что Европе не понадобится «Спутник V», так как в ЕС уже были одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. «Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"», — сказал еврокомиссар.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире

По материалам: lenta.ru
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