Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов

В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов

В Калининграде судебные приставы изъяли автомобиль у местного жителя, за которым числилось свыше 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.

Злостный нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД при помощи камер системы "Безопасный город": благодаря им был установлен маршрут его передвижения, на котором совершались нарушения ПДД. Как выяснилось, мужчина купил машину в 2015 году, но не стал регистрировать ее на себя.

Зная, что штрафы приходят прежнему владельцу автомобиля, новый хозяин посчитал, что может безнаказанно систематически превышать допустимый скоростной режим.

Таким образом, водитель накопил 306 административных штрафов на сумму 147 тысяч рублей. Его машина была изъята и направлена на спецстоянку, приставам предстоит оценить ее и реализовать на аукционе. Кроме штрафа, нарушителю предстоит заплатить исполнительный сбор в размере 266 тысяч рублей.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В России начались перебои с дешевым сахаром
В России начались перебои с дешевым сахаром
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей и взрослых
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей
В России водитель автобуса умер во время движения
В России водитель автобуса умер во время движения
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть возмущена
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила игры"
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат!»
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для

Еще по теме

Киркоров рассчитался с ГИБДД
В России снизилось количество злостных должников по штрафам ГИБДД
Суд оштрафовал Багдасарян еще на 29 тысяч рублей
СМИ: Упрощающий списание штрафов ГИБДД проект готов ко второму чтению