В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
В Калининграде судебные приставы изъяли автомобиль у местного жителя, за которым числилось свыше 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.
Злостный нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД при помощи камер системы "Безопасный город": благодаря им был установлен маршрут его передвижения, на котором совершались нарушения ПДД. Как выяснилось, мужчина купил машину в 2015 году, но не стал регистрировать ее на себя.
Таким образом, водитель накопил 306 административных штрафов на сумму 147 тысяч рублей. Его машина была изъята и направлена на спецстоянку, приставам предстоит оценить ее и реализовать на аукционе. Кроме штрафа, нарушителю предстоит заплатить исполнительный сбор в размере 266 тысяч рублей.