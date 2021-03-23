В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов

Вадим Карасев

В Калининграде судебные приставы изъяли автомобиль у местного жителя, за которым числилось свыше 300 неоплаченных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.

Злостный нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД при помощи камер системы "Безопасный город": благодаря им был установлен маршрут его передвижения, на котором совершались нарушения ПДД. Как выяснилось, мужчина купил машину в 2015 году, но не стал регистрировать ее на себя.

Зная, что штрафы приходят прежнему владельцу автомобиля, новый хозяин посчитал, что может безнаказанно систематически превышать допустимый скоростной режим.

Таким образом, водитель накопил 306 административных штрафов на сумму 147 тысяч рублей. Его машина была изъята и направлена на спецстоянку, приставам предстоит оценить ее и реализовать на аукционе. Кроме штрафа, нарушителю предстоит заплатить исполнительный сбор в размере 266 тысяч рублей.