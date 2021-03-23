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В Курганской области прошла Неделя безопасности в сети Интернет

В Курганской области прошла Неделя безопасности в сети Интернет

Для школьников и студентов Курганской области в рамках Недели безопасности в сети Интернет были организованы тематические занятия, классные часы, интеллектуальные игры и другие активности. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки региона.

Ребята узнали, что такое кибербуллинг, как защитить свои персональные данные от взломщиков и где безопаснее хранить личные фотографии.

В курганской школе № 22 девятиклассники защищали проекты по информатике. Многие темы ребят касались безопасности во всемирной компьютерной сети: «Интернет в России», «Создание сайта по заказу класса», «Киберпреступность. Инструкция по технике безопасности», «Компьютерная революция», «Облачные технологии для сохранения персональных данных», «Мир без интернета», «Социальные сети в жизни человека» и другие.

В Черемушкинской основной школе Лебяжьевского района в течение недели прошли классные часы «Мое сетевое Я», «Учимся защищать свой компьютер», «Общение online: как безопасно общаться и разрешать конфликты в киберпространстве?». Ребята поучаствовали в дискуссии «Хейтинг – хайп или угроза?», выполнили упражнение «Критика», прослушали советы психолога  и обсудили различные ситуации, возникающие в Сети. Также школьники прошли  тестирование «Зависим ли я от интернета?» и выработали десять правил при работе в Сети. 

Педагоги Дома творчества детей и молодежи «Гармония» рассказали ребятам, как избежать взлома странички в социальной сети, зачем нужна двухфакторная аутентификация и как она помогает при защите аккаунтов, как безопасно делать покупки в интернете, а также о собственной ответственности при размещении материалов в соцсетях.

Общество

По материалам: edu.ru
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