В ЛДНР прибыла комиссия СНБО для проверки готовности ВС Украины к наступлению

Анастасия Иванова

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий заявил, что Совет национал ной безопасности и обороны Украины направил в ЛДНР комиссию для контроля за готовностью к наступлению.

“С целью проверки готовности группировки ВСУ к выполнению задач в наступательной операции, в том числе ведения боевых действий в городских условиях, в зону Операции объединенных сил прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины”,- заявил Осадчий.

В Луганске считают, что Киевские власти не намерены отказываться от проведения полномасштабной наступательной операции в ЛДНР.

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