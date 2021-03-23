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В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по четырем компетенциям горных специальностей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования региона Анжелу Шурхно.

Чемпионат проходит в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В регионе соберутся будущие лучшие мастера управления бульдозером, автогрейдером, фронтальным погрузчиком и экскаватором из разных субъектов страны.

«Чемпионат пройдет с 12 по 22 апреля этого года на базе Хасынского филиала Горно-строительного колледжа в поселке Стекольный», – сказала Шурхно.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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