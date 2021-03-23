В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей

Вадим Карасев

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, как оформить заявление для получения новой выплаты на детей. Это можно сделать через портал госуслуг или лично при обращении в МФЦ.

Предоставить информацию необходимо с 1 апреля по 31 декабря, сумму пересчитают начиная с 1 января, если в это время в семье воспитывался ребенок в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Представители ведомства отметили, что теперь размер пособия зависит от доходов семьи и может достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.

Сведения о доходах за последние четыре месяца, предшествующие назначению выплаты, будут тщательно проверяться. Учитываются доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.

В 2021 году на данную меру поддержки из бюджета выделено 321,5 миллиарда рублей. В следующем году на этот же проект планируется направить 339,5 миллиарда рублей.

Ранее NEWSTES писал, что Минтруд хочет ограничить детские пособия "подозрительно бедным".