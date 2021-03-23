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В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в больницу

В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в больницуФото: Виктория Виатрис / РИА Новости

В Москве двое несовершеннолетних распаковали посылку из интернет-магазина и попали в больницу с травмами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на северо-востоке столицы в квартире жилого дома в проезде Кадомцева. Двое несовершеннолетних 10 и 17 лет достали из упаковки игрушечную страйкбольную гранату, заказанную на одном из интернет-сайтов, и она разорвалась в руках у старшего ребенка.

Подросткам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

Прокуратура Москвы начала проверку. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и оценят соблюдение требований законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

В феврале дети отравились таблетками для санобработки в школе Саратовской области. Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Россия

По материалам: lenta.ru
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