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В Москве простятся с поэтом Андреем Егоровым

В Москве простятся с 37-летним поэтом Андреем Егоровым. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, 37-летний россиянин свел счеты с жизнью. О его смерти сообщили друзья в социальных сетях. Уточняется, что Егоров какое-то время находился в СИЗО в связи с употреблением наркотиков.

Церемония прощания назначена на 23 марта. Она пройдет в столице.

Известный врач Алексей Кащеев рассказал, что Егоров умер человеком без семьи, сбережений, квартиры и имущества.

“Все, что от него осталось, – битый Самсунг, стихи и картины”, – написал врач.

Егоров — лауреат молодежной премии «Дебют». При жизни он участвовал в форумах молодых писателей в Липках.

Сообщение В Москве простятся с поэтом Андреем Егоровым появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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