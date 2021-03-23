В МВД раскрыли подробности сдачи на права по новому регламенту

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Все кандидаты в водители после 1 апреля обязаны сдавать экзамен на права по новому регламенту независимо от того, когда было начато обучение в автошколе. Такие подробности начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Роман Мишуров раскрыл в эфире радио «Комсомольская правда». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, для уже сдавших теоретическую часть и «площадку» экзамен усложнять не будут. «Те элементы, которые они сдали на "площадке", конечно же, в экзамен входить не будут, они пройдут все остальные, которые связаны с движением, чтобы не усложнять экзамен», — сказал Мишуров.

Он напомнил, что практический экзамен не будет включать сдачу элементов на «площадке», а будет полностью проходить в условиях городского движения.

Ранее 23 марта глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приеме экзамена на водительские права. В документ внесены правки в перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы на экзамене, и требование к информированию о порядке предоставления госуслуги.