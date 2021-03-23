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В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря

В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
Североатлантический альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря, сотрудничество с партнерами, Грузией и Украиной, и намерен продолжить работать в этом направлении и дальше, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня работы Совета МИД блока.


"НАТО усилило свое присутствие в регионе Черного моря. Три прибрежные страны - Турция, Румыния, Болгария – члены НАТО, а две - Украина и Грузия – близкие партнеры НАТО. Мы усилили свое присутствие на земле, на воде и в воздухе, но также усилили сотрудничество с партнерами в Грузии и Украине. Мы это продолжим, и мы думаем над тем, как дальше расширять такое партнерство за счет политической и практической поддержки", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что одна из главных идей в разрабатываемой в настоящее время обновленной стратегической концепции "НАТО-2030" - "как мы можем усилить сотрудничество с нашими партнерами, с соседями, поскольку в наших интересах, чтобы наши соседи были стабильны и успешны". "Украина и Грузия для НАТО - ключевые партнеры, и мы поддерживаем их реформы, чтобы они могли и дальше идти по евроатлантическому пути", - отметил он.

Россия

По материалам: ria.ru
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