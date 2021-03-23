В НТС забили тревогу из-за возможного скачка цен на бензин

Алексей Вольцев

Цены на бензин в рознице к концу этого года могут взлететь при худших обстоятельствах примерно на 14%. Такой вывод приводится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя главы кабмина Михаила Мишустина, пишет во вторник газета "Известия".

Так, в НТС отметили, что главной причиной возможного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива является рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Этому способствовало плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо в начале 2021-го.

"Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки", – рассказали в Независимом топливном союзе.

сообщалочто Минэнерго оценило вероятность нового топливного кризиса в России.