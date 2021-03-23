В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка
Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после публикации этого материала предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".
"Мы требуем полностью искоренить законодательно возможности для преступников зарабатывать на своей славе. В Америке действует так называемый "Закон сына Сэма", запрещающий преступникам получать прибыль от огласки своих преступлений, чаще всего путем продажи воспоминаний... Я считаю, что Общественная палата не должна стесняться быть субъектом законодательных инициатив, предлагать важные решения для парламента, необходимость которых активно обсуждается в обществе", - прокомментировал ситуацию Малькевич.
На фоне произошедшего, по мнению общественника, вновь становится актуальной тема приравнивания блогеров к СМИ, чтобы они "жили по законам, а не по понятиям".
"Что касается Ксении Анатольевны Собчак и целого ряда так называемых журналистов, которые потворствуют разгулу морального беспредела, которые хайпуют и пытаются поднимать рейтинги на подобных интервью, им не место в нашей профессии. Их надо гнать из журналистики с волчьим билетом", - заявил Малькевич.