В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка

Лидия Мартынова

Необходимо законодательно исключить возможности для преступников "зарабатывать на своей славе", заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, по мнению которого "хайпующим" на подобных интервью не место в журналистике.

Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после публикации этого материала предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".

"Мы требуем полностью искоренить законодательно возможности для преступников зарабатывать на своей славе. В Америке действует так называемый "Закон сына Сэма", запрещающий преступникам получать прибыль от огласки своих преступлений, чаще всего путем продажи воспоминаний... Я считаю, что Общественная палата не должна стесняться быть субъектом законодательных инициатив, предлагать важные решения для парламента, необходимость которых активно обсуждается в обществе", - прокомментировал ситуацию Малькевич.

На фоне произошедшего, по мнению общественника, вновь становится актуальной тема приравнивания блогеров к СМИ, чтобы они "жили по законам, а не по понятиям".

"Что касается Ксении Анатольевны Собчак и целого ряда так называемых журналистов, которые потворствуют разгулу морального беспредела, которые хайпуют и пытаются поднимать рейтинги на подобных интервью, им не место в нашей профессии. Их надо гнать из журналистики с волчьим билетом", - заявил Малькевич.