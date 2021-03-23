В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа

Влада Некрасова

В парламенте еще окончательно не определились по поводу зимнего и летнего времени в Украине. И принять отправленный на доработку законопроект об отмене перевода часов депутаты, скорее всего, не успеют. Но отменить переход на летнее время до 28 марта может Кабмин. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявила нардеп от «Слуги народа» Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что дискуссия по поводу зимнего и летнего времени в парламенте продолжается, несмотря на то, что эксперты службы метрологии отмечают, что естественным для Украины является именно зимнее время.

Нардеп отметила, что Кабинет министров может отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если министры сделают это до 28 марта, то перехода на летнее время не будет.

«Мы актуализировали большую общенациональную дискуссию по поводу времени. И эта работа имеет смысл. Законопроект № 4201 останется, его доработают. Мы сможем снова его вынести в зал и голосовать. Однако нужно будет сделать отсрочку вступления его в силу. Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания», — сказала Пидласа.

Напомним, известный украинский журналист увидел большую проблему в подготовленной «временной» реформе в Украине.