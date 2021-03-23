Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа

В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа

В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа

В парламенте еще окончательно не определились по поводу зимнего и летнего времени в Украине. И принять отправленный на доработку законопроект об отмене перевода часов депутаты, скорее всего, не успеют. Но отменить переход на летнее время до 28 марта может Кабмин. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявила нардеп от «Слуги народа» Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что дискуссия по поводу зимнего и летнего времени в парламенте продолжается, несмотря на то, что эксперты службы метрологии отмечают, что естественным для Украины является именно зимнее время.

Нардеп отметила, что Кабинет министров может отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если министры сделают это до 28 марта, то перехода на летнее время не будет.

«Мы актуализировали большую общенациональную дискуссию по поводу времени. И эта работа имеет смысл. Законопроект № 4201 останется, его доработают. Мы сможем снова его вынести в зал и голосовать. Однако нужно будет сделать отсрочку вступления его в силу. Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания», — сказала Пидласа.

Напомним, известный украинский журналист увидел большую проблему в подготовленной «временной» реформе в Украине.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В России начались перебои с дешевым сахаром
В России начались перебои с дешевым сахаром
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей и взрослых
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей
В России водитель автобуса умер во время движения
В России водитель автобуса умер во время движения
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть возмущена
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила игры"
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат!»
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для

Еще по теме

29 октября Украина перейдет на зимнее время
ЕП проголосовал за отмену перехода стран ЕС на "летнее" и "зимнее" время
Украина переходит на зимнее время: когда переводить стрелки часов
Турция решила жить по летнему времени