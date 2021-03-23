В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле

Влада Некрасова

Приезд группы российских ученых в Рим для исследований вакцины "Спутник V" ожидается сразу после подписания соглашения между центром имени Гамалеи и Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, первые результаты совместной работы можно ждать уже в апреле, заявил в интервью РИА Новости директор итальянского учреждения профессор Франческо Вайя.

В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил о том, что через несколько дней будет заключен договор о проведении научных испытаний вакцины "Спутник V" на базе института "Спалланцани". Его руководитель Вайя затем сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных исследований с итальянскими коллегами.

"Я буду работать над тем, чтобы это (приезд российских ученых) произошло немедленно. В течение недели мы заключим соглашение, затем передадим его на подпись властям Лацио, которые для правильного обмена информацией должны направить его министру здравоохранения. Тогда мы вернем документ в Москву, и после этого можно будет направить ученых. Я надеюсь, что если сроки окажутся такими, как я их представляю, то в течение апреля мы сможем проделать всю работу, которая нам предстоит", - заявил профессор Вайя (Francesco Vaia).

По его словам, группа российских ученых, "как минимум трое", привезут итальянским коллегам образцы сыворотки крови и вакцину "Спутник V".

Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о ее применении без предубеждений.