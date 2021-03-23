В Росгосцирке решили взвесить животных после карантина

Алексей Вольцев

Компания Росгосцирк начинает 31 марта масштабную акцию по взвешиванию животных, акция начнется в Костроме, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

"Компания Росгосцирк начинает масштабную акцию по взвешиванию животных. Сейчас, когда повсеместно снимаются ограничения и открываются цирки, дрессировщиков интересует вопрос – какой вес набрали их животные за время самоизоляции. Первым городом станет Кострома", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, контрольное взвешивание цирковых животных – артистов спектакля "Носорог-шоу" пройдет 31 марта.

"Этот процесс должен быть контролируемым, мы должны знать - какой нынешний вес животных. Это один из важных показателей здоровья", – пояснила директор костромского цирка Наталья Голубева.

Пресс-служба также сообщила, что в мероприятии примут участие такса по кличке Кнопа, китайская хохлатая собака Зеро, пятилетняя бенгальская тигрица Лиза, лошади заслуженной артистки РФ Валентины Кульковой, свинки Газ, Джип, Камаз и носорог из Африки – Мафуньян.