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В России начались перебои с дешевым сахаром

В России начались перебои с дешевым сахаромФото: Виталий Аньков / РИА Новости

На фоне продления заморозки цен на сахар и подсолнечное масло стало известно, что сразу несколько ретейлеров пожаловались на перебои с поставками дешевого сахара. В последнее время заводы не в состоянии в полной мере удовлетворить их заявки на поставку продукта по фиксированным ценам, пишут «Ведомости».

Этот вопрос на прошлой неделе обсуждался на совещаниях в Минпромторге. Один из их участников указал, что спрос на сахар подскочил в последнюю неделю. Информацию подтверждает представитель торговой сети «Верный». По его словам, в ходе торгов на официальных площадках некоторые поставщики отказываются в них участвовать из-за нехватки продукции.

Коммерческий директор направления Fresh Food ретейлера «Командор» Светлана Колтуновская подтвердила, что после завершения старых контрактов заводы не соглашаются на новые поставки по минимальным ценам. Также она замечает, что дешевый сахар в магазинах начали скупать мелкие оптовики, чтобы в дальнейшем перепродать по более высокой цене.

В свою очередь производители сахара утверждают, что работают в рамках соглашения, а торговые сети просят слишком много продукции. Гендиректор «Русагро» Максим Басов отметил, что компания отгружает не меньше чем год назад.

Эксперты отмечают, что такой дисбаланс может быть связан с желанием компаний успеть купить сахар дешево, чтобы затем выгодно его продать. Рынок в последний месяц ждал прекращения действия соглашений, а не продления.

В правительстве решили зафиксировать цены еще как минимум до конца мая, то есть на два месяца дополнительно. Ранее предполагалось, что соглашения о сдерживании цен продлятся только три месяца, до конца марта. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что одновременно предлагается стимулировать производителей сохранить отпускные цены на прежнем уровне. Для этого государство станет выплачивать им субсидии.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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