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В России поменяют порядок назначения соцдоплат к пенсии

В России поменяют порядок назначения соцдоплат к пенсии

С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии будут назначаться проактивно, без подачи заявления, сообщила пресс-служба Минтруда России. 

По словам представителей ведомства, уже подготовлен проект приказа, которым утвердят порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов. Региональные власти обязуют самостоятельно предоставлять данные об изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат тем, кому установили соцдоплату к пенсии, в течение пяти рабочих дней с того дня, когда произошли соответствующие изменения. 

"С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом", - указано в сообщении Минтруда.

Также с 1 апреля доплаты проиндексируют на 3,4%. На эти цели из федерального бюджета выделят около 12,8 миллиарда рублей. Данные изменения коснутся 3,9 миллиона граждан, получающих соответствующие выплаты.

Ранее NEWSTES писал, что россиянам упростили оформление компенсаций по уходу за пожилыми и инвалидами.

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По материалам: uposters.ru
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