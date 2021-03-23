В России поменяют порядок назначения соцдоплат к пенсии

Вадим Карасев

С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии будут назначаться проактивно, без подачи заявления, сообщила пресс-служба Минтруда России.



По словам представителей ведомства, уже подготовлен проект приказа, которым утвердят порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов. Региональные власти обязуют самостоятельно предоставлять данные об изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат тем, кому установили соцдоплату к пенсии, в течение пяти рабочих дней с того дня, когда произошли соответствующие изменения.

"С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом", - указано в сообщении Минтруда.

Также с 1 апреля доплаты проиндексируют на 3,4%. На эти цели из федерального бюджета выделят около 12,8 миллиарда рублей. Данные изменения коснутся 3,9 миллиона граждан, получающих соответствующие выплаты.

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