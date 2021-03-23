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В России предрекли рост цен на бензин

В России предрекли рост цен на бензинФото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Независимый топливный союз (НТС).

Отмечается, что ключевой драйвер увеличения биржевых и розничных цен — это рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). «Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года <...> Были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива», — пояснили в НТС.

Эксперты отметили, что из-за роста налоговой нагрузки на внутренний рынок повышаются нетбэки. Это, в свою очередь, стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.

По данным специалистов, учитывая, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, все выше вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.

Ранее сообщалось, что правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая, что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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