В России предсказали рост популярности наличных денег

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Центробанк предсказал скорый рост популярности наличных денег у населения, пишет РБК со ссылкой на слова замглавы регулятора Михаила Алексеева.

«В базовом сценарии мы рассчитываем, что в ближайшие годы часть избыточной наличной массы, выпущенной в оборот в 2020 году, должна вернуться обратно в кассы Центрального банка. Однако после этого рост наличных снова возобновится и при любых сценариях через пять лет их в обращении будет больше, чем сейчас», — отметил Алексеев.

В прошлом году на фоне спада в экономике, ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, и опасений населения об устойчивости банковской системы, со счетов в кредитных организациях было снято около 2,5 триллиона рублей, что стало наивысшим показателем за последние десять лет.

В итоге к началу 2021 года население и бизнес имели 13,4 триллиона рублей. ЦБ располагает несколькими сценариями развития событий. Согласно базовому, в ближайшие два года объем наличных в обращении снизится до 12,8 триллиона рублей.

Другой сценарий предполагает затягивание абсорбирования наличных средств до конца 2024 года, третий — до конца 2026-го.

По словам Алексеева, темпы возврата к использованию безналичных операций будут во многом зависеть от результатов восстановления российской экономики и уровня ставок: чем они будут выше, тем больше население будет склонно к накоплению в безналичной форме.

В последние годы аналитики и исследователи отмечали заметный рост безналичных операций в России. Международные консалтинговые компании ввели термин «российское чудо» для описания рекордных среди всех европейских стран показателей по увеличению объема безналичных расчетов.