Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России предсказали рост популярности наличных денег

В России предсказали рост популярности наличных денегФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Центробанк предсказал скорый рост популярности наличных денег у населения, пишет РБК со ссылкой на слова замглавы регулятора Михаила Алексеева.

«В базовом сценарии мы рассчитываем, что в ближайшие годы часть избыточной наличной массы, выпущенной в оборот в 2020 году, должна вернуться обратно в кассы Центрального банка. Однако после этого рост наличных снова возобновится и при любых сценариях через пять лет их в обращении будет больше, чем сейчас», — отметил Алексеев.

В прошлом году на фоне спада в экономике, ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, и опасений населения об устойчивости банковской системы, со счетов в кредитных организациях было снято около 2,5 триллиона рублей, что стало наивысшим показателем за последние десять лет.

В итоге к началу 2021 года население и бизнес имели 13,4 триллиона рублей. ЦБ располагает несколькими сценариями развития событий. Согласно базовому, в ближайшие два года объем наличных в обращении снизится до 12,8 триллиона рублей.

Другой сценарий предполагает затягивание абсорбирования наличных средств до конца 2024 года, третий — до конца 2026-го.

По словам Алексеева, темпы возврата к использованию безналичных операций будут во многом зависеть от результатов восстановления российской экономики и уровня ставок: чем они будут выше, тем больше население будет склонно к накоплению в безналичной форме.

В последние годы аналитики и исследователи отмечали заметный рост безналичных операций в России. Международные консалтинговые компании ввели термин «российское чудо» для описания рекордных среди всех европейских стран показателей по увеличению объема безналичных расчетов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые завышают цены на продукты, — эксперт
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на «Евровидении»
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части партсписков
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части
Ford начнет производить электромобили в России
Ford начнет производить электромобили в России
В России предсказали рост популярности наличных денег
В России предсказали рост популярности наличных денег
«Газпром» остановит «Силу Сибири»
«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей
Россияне рекордно запаслись наличными на фоне коронавируса
В Казахстане ограничили снятие наличных
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии