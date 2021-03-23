В России с апреля отменят некоторые льготы

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, которые были введены из-за пандемии коронавируса, сообщает «Парламентская газета».

Например, люди старше 65 лет не смогут оформлять больничные на фоне режима самоизоляции. Кроме того, с 31 марта больше не будут действовать рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для тех, у кого нашли коронавирус или сильно упали доходы из-за пандемии. До 31 марта действует запрет регулятора на принудительное выселение должников из их единственного жилья.

Также только до 1 апреля можно направить заявление на получение пяти тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет в качестве новогодних выплат. Если раньше можно было пополнять наличными анонимные электронные кошельки, то с начала апреля это нужно будет делать только с привязанного банковского счета.

С 31 марта перестанет работать временный порядок регистрации безработных. С его помощью россияне обращались в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Однако в марте Минтруд опубликовал проект постановления о продлении этих правил до 30 июля.

В России также изменится порядок назначения социальной доплаты к пенсии. Она будет устанавливаться без заявления с 1 января 2022 года.