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В России создали новый гражданский вездеход

В России создали новый гражданский вездеход
МТ-ЛБу

Военно-промышленная компания разработала новый гражданский многоцелевой вездеход, сообщил ТАСС генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Машина создана на базе военных тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу.

Конструкторами ВПК была разработана обоснованная и подтвержденная расчетами программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения. В основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями компании и ее стратегическими партнерами.

В гражданском варианте тягач получит комфортабельную шестиместную кабину, современный отечественный двигатель мощностью 450 л. с., большую грузовую платформу с откидным задним бортом. "При грузоподъемности 4 или 5 т в зависимости от модификации модернизированные МТ-ЛБ и МТ-ЛБу сохранят возможность преодоления водных преград вплавь", — отметил Красовицкий.

По его словам, тягачи МТ-ЛБ — один из самых распространенных видов армейской техники, хорошо зарекомендовавший себя на службе в армии России и других стран. При этом машины в большинстве своем уже выработали свой ресурс. Новый вездеход будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет в этом году в Кубинке.

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По материалам: uposters.ru
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