В России водитель автобуса умер во время движения

Вадим Карасев

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Водитель автобуса в Омске умер во время движения. Следователи проводят проверку, сообщили «СуперОмску» в региональном Следственном комитете России.

«На перекрестке улиц Менделеева и Заозерной прямо во время движения скончался водитель муниципального автобуса», — сказали в ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошел вечером в субботу, 20 марта. Транспорт двигался по маршруту №110: улица Бархатовой — Железнодорожный вокзал. Внезапная смерть 59-летнего шофера не привела к ДТП. Другие подробности не приводятся.

Согласно предварительному заключению экспертов, на теле не обнаружено следов насилия. Точная причина смерти выясняется.

В октябре прошлого года в Петербурге водитель умер за рулем фуры. Машина проехала с трупом еще два километра, столкнулась с легковушкой и врезалась в ограждение.