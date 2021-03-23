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В Сарапуле расследуют убийство 11-летней девочки

Следственный комитет России расследует дело об убийстве ребенка в Сарапуле.

Как сообщают отделы по связям со СМИ Прокуратуры и СК РФ по Удмуртии, около десяти часов вечера 22 марта 2021 в квартире, где проживала 11-летняя девочка, было найдено ее тело. Останки погибшей носили признаки смерти с применением насилия. Как сообщают сотрудники следственного ведомства, им совместно с полицией удалось по “горячим следам” установить подозреваемого в совершении злодеяния. В совершении особо тяжкого преступления подозревают 27-летнего, осужденного в прошлом, мужчину, знакомого матери погибшей девочки.

Мужчина задержан. В суде уже в ближайшее время следствие потребует арестовать задержанного на все время следствия.

Прокуратура Сарапула, в свою очередь, проводит проверку с целью установить причины произошедшего. После гибели ребенка расследование дела ведется по составам преступления “убийство” и “халатность”, результатом которой могла стать гибель ребенка. Это статьи 105 и 293 Уголовного кодекса России.

Сообщение В Сарапуле расследуют убийство 11-летней девочки появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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