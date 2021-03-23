В Сети появились фото нового универсала ГАЗ-3102 Волга

Алексей Вольцев

Как сообщает портал tdnu.ru, несмотря на то что ГАЗ-3102 была снята с производства 13 лет назад, интерес к ней остался по-прежнему высокий. Поэтому дизайнеры представили свое видение того, как могла бы выглядеть модель в современной интерпретации.

Так создавая обновленную модель, дизайнеры взяли за базовую основу дизайн машин ГАЗ-3102 и ГАЗ-24-02.

Авторы нового дизайна пришли к мнению, что у современного универсала может быть удлиненная колесная база и «агрессивная» внешность, которую автомобиль получит с помощью массивного капота и зауженной передней оптики.

Модель оснащена задними фонарями шестиугольной формы. Кроме того, у ГАЗ-3102 могут быть подштамповки на боковинах кузова и классические колесные диски, популярные во времена СССР. Не исключено, у современной модификации автомобиля может быть простой дизайн салона, с расположенным сзади большим диваном и вместительным багажником.

Сообщение В Сети появились фото нового универсала ГАЗ-3102 Волга появились сначала на Информационное агентство "SM News".