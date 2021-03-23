Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Сети появились фото нового универсала ГАЗ-3102 Волга

В Сети появились фото нового универсала ГАЗ-3102 Волга

Как сообщает портал tdnu.ru, несмотря на то что ГАЗ-3102 была снята с производства 13 лет назад, интерес к ней остался по-прежнему высокий. Поэтому дизайнеры представили свое видение того, как могла бы выглядеть модель в современной интерпретации.

Так создавая обновленную модель, дизайнеры взяли за базовую основу дизайн машин ГАЗ-3102 и ГАЗ-24-02.

Авторы нового дизайна пришли к мнению, что у современного универсала может быть удлиненная колесная база и «агрессивная» внешность, которую автомобиль получит с помощью массивного капота и зауженной передней оптики.

Модель оснащена задними фонарями шестиугольной формы. Кроме того, у ГАЗ-3102 могут быть подштамповки на боковинах кузова и классические колесные диски, популярные во времена СССР. Не исключено, у современной модификации автомобиля может быть простой дизайн салона, с расположенным сзади большим диваном и вместительным багажником.

Сообщение В Сети появились фото нового универсала ГАЗ-3102 Волга появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Мать Аршавина грубо высказалась о разрушающей болезни Алисы: «Ей справедливо дали по носу за все ее выкрутасы»
Мать Аршавина грубо высказалась о разрушающей болезни Алисы: «Ей
Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
"Cтало трудно дышать, в грудине заболело": Лера Кудрявцева попала в реанимацию
"Cтало трудно дышать, в грудине заболело": Лера Кудрявцева попала в
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн
Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн
Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей
Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей
Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика вернуть ему контейнер для кимчи
Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика
Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в ногах: «Мечтаю, чтобы поскорее помогли снять эту боль»
Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Страху россиян перед 5G нашли объяснение
Страху россиян перед 5G нашли объяснение
Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йода
Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йода
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

В Сети показали рендер нового поколения Skoda Octavia
Появились фотографии универсала Volvo V90 без камуфляжа
Представлены первые фото нового поколения Kia Rio
Фотошпионы «поймали» новый Ford Focus в кузове универсал (ФОТО)