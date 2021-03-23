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В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков

В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков
Саперы Вооруженных сил РФ уничтожили на границе сирийских провинций Идлиб и Хама брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения продовольствием и медикаментами, сообщил журналистам начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Группировки "Джейш аль-Изза" и "Джебхат ан-Нусра"* приспособили под свои нужды скрытый комплекс пещер, расположенный в ложбине между холмами, на которых раскинулись оливковые сады. Рельеф укрывал их от артиллерии и авиации. Но боевики покинули эти места в 2018 году. В 2021 году российские саперы уже уничтожили здесь крупный полевой госпиталь. Рядом была обнаружена пещера поменьше.

"Пещера использовалась боевиками в качестве продовольственного склада, также здесь хранились медикаменты для лечения раненых. В этой пещере порядка четырех комнат для содержания продуктов и медикаментов, а также для размещения порядка 20-30 боевиков", - сказал Бессмертный, уточнив, что для охраны и обороны комплекса боевики использовали соседние пещеры.

Предположительно, пещера углублялась вручную, помещения высекались в мягком известняке. Самая большая галерея могла вместить грузовик. Из нее ходы вели в галереи поменьше, где на полу обнаружили шкуры баранов. "Вероятно, все шло в ход. Животные - на мясо, шерсть - на оборудование матрасов и лежаков", - отметил Бессмертный.

В мире

По материалам: ria.ru
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