В США стартует турнир Miami Open по теннису

Анастасия Иванова

Первый теннисный турнир этого года в США Miami Open стартует в Майами. Ранее организаторы теннисного турнира объявили условия участия в соревнованиях.

Призовой фонд турнира сокращен практически на треть и составляет 6 миллионов 680 тысяч долларов вместо 17 миллионов.

Победители в одиночном мужском и женском разрядах получат по 300 тысяч долларов. Ранее эта сумма составляла миллион и 350 тысяч долларов.

Также известно, что для игроков и тренеров организуют «пузырь» в отеле и выпускать будут лишь для тренировок и матчей. Трибуны планируется заполнять на 20% от общей вместительности.

С турнира в Майами снялись уже семь игроков. Ранее от участия отказались Каролина Мухова, Донна Векич, Барбора Стрыцова, Су-Вэй Се, Полона Герцог и Патриция Мария Циг, а также Анастасия Павлюченкова и Серена Уильямс.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

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