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В США захотели запретить огнестрельное оружие

В США захотели запретить огнестрельное оружиеФото: Jessica Rinaldi / Reuters

Президент США Джо Байден призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы запретить или ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Его цитирует Reuters.

«Я не хочу ждать ни минуты, ни часа, прежде чем предпринять меры для спасения жизней. Я призываю коллег в палате представителей и сенате к активным действиям», — заявил политик. Байден также захотел вновь запретить «штурмовое» оружие с магазинами большой емкости. По его мнению, это один из лучших способов для предотвращения насилия.

«Как ваш президент, я обещаю, что очищу улицы от этих орудий войны», — заключил Байден.

Предложение американского лидера прозвучало на фоне трагедии в Колорадо, которая стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибли десять человек, в результате второго — стрельба случилась в Атланте, штат Джорджия — жертвами стали восемь человек.

Многочисленные случаи массовой стрельбы в США все еще не привели к принятию закона о контроле над использованием оружия. Reuters указывает, что во многом это происходит из-за оппозиции республиканцев в Конгрессе. Право на ношение оружия закреплено во Второй поправке к Конституции США, и многие американцы дорожат им.

При этом, по данным опросов, около 70 процентов американцев поддерживают введение строгих ограничений на ношение оружия.

В мире

По материалам: lenta.ru
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