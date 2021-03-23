В Уфе при пожаре в многоэтажке погибли двое человек

Анастасия Иванова

Сегодня в столице Башкирии жильцам дома №142 по ул. Комсомольской пришлось поволноваться. В одной из квартир на пятом этаже произошел сильный пожар.

— Мы сначала не поняли что случилось. Стало как-то сильно пахнуть гарью. Прямо из подъезда потянуло. Дверь открыли, а там дым везде. Я жене сразу сказал собираться, документы взять и на улицу выходить. Мы уже выходили, как увидели, что подъехали пожарные. В подъезде уже вообще ничего видно не было из-за дыма. Они осторожно людей вывели на улицу и принялись тушить. К сожалению, вроде как два человека погибли, — рассказал один из очевидцев.

По данным Информационно-диспетчерского центра Уфы из подъезда спасатели эвакуировали тридцать человек, в том числе детей. При тушении квартиры были обнаружены тела двоих взрослых. Сейчас на месте ЧП работают эксперты-криминалисты.

Отметим, что ранее, 7 марта 2021 года в Уфе на улице Ферина также произошло возгорание в квартиры многоэтажного дома. Тогда от токсичного дыма задохнулись две женщины и один 12-летний мальчик. Из-за сильной задымленности людей выводили в специальных самоспасах практически на ощупь. Всех эвакуированных жильцов на сутки разместили в соседней школе №51.

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