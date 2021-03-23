Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Уфе при пожаре в многоэтажке погибли двое человек

В Уфе при пожаре в многоэтажке погибли двое человек

Сегодня в столице Башкирии жильцам дома №142 по ул. Комсомольской пришлось поволноваться. В одной из квартир на пятом этаже произошел сильный пожар.

— Мы сначала не поняли что случилось. Стало как-то сильно пахнуть гарью. Прямо из подъезда потянуло. Дверь открыли, а там дым везде. Я жене сразу сказал собираться, документы взять и на улицу выходить. Мы уже выходили, как увидели, что подъехали пожарные. В подъезде уже вообще ничего видно не было из-за дыма. Они осторожно людей вывели на улицу и принялись тушить. К сожалению, вроде как два человека погибли, — рассказал один из очевидцев.

По данным Информационно-диспетчерского центра Уфы из подъезда спасатели эвакуировали тридцать человек, в том числе детей. При тушении квартиры были обнаружены тела двоих взрослых. Сейчас на месте ЧП работают эксперты-криминалисты.

Отметим, что ранее, 7 марта 2021 года в Уфе на улице Ферина также произошло возгорание в квартиры многоэтажного дома. Тогда от токсичного дыма задохнулись две женщины и один 12-летний мальчик. Из-за сильной задымленности людей выводили в специальных самоспасах практически на ощупь. Всех эвакуированных жильцов на сутки разместили в соседней школе №51.

Сообщение В Уфе при пожаре в многоэтажке погибли двое человек появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки «Спутником V»
Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние «Инженерные каникулы»
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Юлианна Караулова ждет ребенка
Юлианна Караулова ждет ребенка
Курорты Приморья
Курорты Приморья
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не готовы к компромату…
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что связывает, это дочь»
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу две «скорые»
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

В Нижнем Новгороде жертвами пожара в девятиэтажке стали два человека
При взрыве газа в Екатеринбурге пострадали 11 человек
На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека
Источник сообщил о двух жертвах обрушения в Ижевске