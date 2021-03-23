В Ульяновске пассажира “Львёнка” сразу после аварии с иномаркой сбила Лада Калина

Влада Некрасова

Как информирует портал Улпресса, в Засвияжском районе на Пушкарёвском кольце 22 марта был сбит человек. Дорожная авария произошла около 13:00, после того, как в движущийся трамвай модели “Львёнок” врезался автомобиль Ауди.

Сразу же после того, как пассажиры вышли из повреждённого иномаркой трамвая, одного из них сбил отечественный автомобиль Лада Калина, двигавшийся по Пушкарёвскому кольцу. 19-летний пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести.

Трамвай и иномарка получили кузовные повреждения, у водителя Лады Калина взята кровь на анализ.

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