Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай поженимся!»

Анастасия Иванова

В разгар ситуации с пандемией Василиса Володина заявила, что покидает кресло соведущей шоу «Давай поженимся!». Астролог предполагала, что ее отсутствие будет временным, даже предложила продюсерам выходить в эфир дистанционно. Оказалось, блондинка чувствовала, что рискует стать жертвой коронавируса и попросту не справится с болезнью.

Василиса Володина признается, что уход из шоу было для нее тяжелым решением. Ведь вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой она проработала больше десяти лет и уже воспринимала коллег как близких людей. Тем не менее, она чувствовала, что в начале пандемии на съемочной площадке ей лучше не появляться. И оказалась права. Ведь Александр Васильев и Надежда Бабкина, которые снимались в том же павильоне, что и астролог, не уберегли себя от инфекции. Оба тяжело перенесли коронавирус, их жизнь была на волоске от смерти.

«Я поняла, что у меня очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких нехороших исходов, — заявила Володина. — Особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается «Давай поженимся!» — на холодном заводе. Меня за осень успели простудить трижды, кашель не проходил полгода. Решила, что еще одно бронхо-легочное будет совсем некстати. Плюс пожилые родители, а их четыре человека. Я попросила дать мне возможность две недели выходить онлайн. Мне ее не дали. И как права я была в своих прогнозах! Не понимаю, как «Доброе утро», например, может меня снимать онлайн или «Модный приговор», а «Давай поженимся!» — нет. Ну это же шоу, нужно сидеть в студии, реагировать на слова участников, взаимодействовать, а онлайн — сложно с точки зрения формата... Я должна была выходить на съемки 4 апреля, а 3-го там снимался «Модный приговор». Мы гримерку делим с Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Он болел вместе с Бабкиной. Теперь вижу, где был этот риск. Потому что после Александра в гримерку должна была заехать я. Болезнь, словно приперла к углу и сказала: «Кошелек или жизнь?». Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек».

46-летняя звезда признается, что скучает по программе, однако подозревает: ее больше не пригласят. Коллеги остро восприняли желание астролога работать из дома, считая делом чести — сниматься в рискованных условиях.

«Думаю, уже не вернусь в «Давай поженимся!». Это же вызов был: представляете, уйти! А они там себя чувствуют как на передовой, будто страну от фрицев защищают. Я без сарказма говорю. Каждый делает свой выбор. Я пошла на это с болью в сердце. Понимаю, что мне не хотелось подводить команду, потому что это работа для людей», — откровенничала она.

После завершения контракта с Первым каналом Володина перестала следить за развитием передачи. По словам ведущей, ей было грустно наблюдать за пустым залом студии из-за мер безопасности. Впрочем, она считает, что шоу не пропадет, ведь в нем все еще есть главная звезда — Лариса Гузеева. «Мне кажется, этот проект, в каком-то смысле имени ее. Программа сама по себе крутая. Понятно, что все привыкли. Но «Давай поженимся!» объективно прекрасная программа. У нее чудесная цель, а тема личной жизни неисчерпаема», — размышляла астролог в интервью для YouTube-шоу «Стрелец-молодец».