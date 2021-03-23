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Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на БалтикеФото: Chris Helgren / Reuters

Модернизация ВМС Великобритании поможет стране активизироваться в Черном море и на Балтике. Об этом говорится в опубликованной Минобороны страны стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, передает РИА Новости.

«Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп», — говорится в тексте.

В этом же документе Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности.

Ранее посол России Андрей Келин заявил, что Москва не считает Великобританию враждебной державой и констатировал смерть политических отношений с Лондоном.

16 марта Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.

В мире

По материалам: lenta.ru
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