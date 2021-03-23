Ветерана АТО отправили под арест за разбитое стекло в Офисе президента

Анастасия Иванова

Сооснователя и художественного редактора издательства «Дом Химер» Влада Сорда, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, отправили под круглосуточный домашний арест после акции протеста под Офисом президента на Банковой.

Об этом сообщается в Twitter одесского активиста Сергея Стерненко, который после обвинительного приговора суда находится в СИЗО, и в поддержку которого митинговали на Банковой.

«Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест, фактически, лишив его свободы за «разбитое стекло», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что после акции был задержан один ее участник — «Владислав С.», которому инкриминировали хулиганство.

Напомним, что после акции сообщение о подозрении по статье о хулиганстве получил и лидер движения «Гонор» Сергей Филимонов.

Тем временем в МВД назвали имена тех, кого хотят наказать за порчу офиса Зеленского.

Иллюстративное фото с Pixabay.