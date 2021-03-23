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Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика вернуть ему контейнер для кимчи

Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика вернуть ему контейнер для кимчи

Парни только посмеялись над случившимся, но Ви чувствует свою вину.

Ви (V) уже не первый год дружит с актером Пак Со Джуном (Park Seo-joon) и Чхве У-щиком (Choi Woo-shik), звездой фильма «Паразиты». В прошлом голу между артистами произошла странная ситуация, даже недопонимание.


Во время пребывания на развлекательном шоу Summer Vacation Чхве У-щик решил позвонить Ви и сделать ему сюрприз. В рамках разговора певец начал рассуждать, что ему съесть. Спустя какое-то время Ви все-таки решил, что хочет!

«Принесите контейнер для кимчи»,

– попросил кого-то Ви.

Однако эта просьба напомнила всем парням об эпизоде из их жизни.

«Одна вещь, которая, действительно, похвальна в Ви, заключается в том, что, если его мать делает ему бутерброды, он приносит один для меня. Но он положил один в контейнер для кимчи. Я думал, что он давал мне контейнер для кимчи, поэтому я положил туда кимчи моей мамы. Но затем он сказал мне вернуть ему контейнер»,

– пожаловался звезда «Паразитов».

Кажется, такие воспоминания заставили Ви покраснеть, ведь он явно сожалеет о своем поступке! Но друг поддержал Ви и только посмеялся над этой историей.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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